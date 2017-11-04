В Нижнем Новгороде открылся мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Об этом сообщает РИА Новости.

Парк, открытие которого приурочено ко Дню народного единства, разместился в Главном ярмарочном доме комплекса «Нижегородская ярмарка». Там были проведены ремонтные и реставрационные работы, был восстановлен исторический фасад, а прилегающую территорию расчистили от временных павильонов.

По мнению врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, здесь этот проект приобрел «особое звучание» благодаря месту размещения и региональному контенту. «Конечно же, мы в рамках этого парка особое внимание уделяем Смутному времени и его завершению, народному ополчению и вообще региональному контенту. Для нас это чрезвычайно важно», — отметил он.

Планируется, что парк ежегодно будут посещать около 300 тысяч человек. Экспозиция будет работать постоянно.

Подобные мультимедийные исторические парки также открылись в Южно-Сахалинске, Тюмени, Казани, Махачкале, Самаре и других городах страны.

В субботу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В Москве на обновленных «Лужниках» прошел концерт, а в регионах праздник отметили гуляниями, митингами и другими мероприятиями.