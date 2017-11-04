Россияне оценили обновленные «Лужники»

На столичном стадионе «Лужники», где 4 ноября пройдет приуроченный ко Дню народного единства концерт, собрались тысячи граждан. Свои отзывы о Большой спортивной арене, реконструкция которой завершилась летом этого года, они оставили в Instagram.

Красиво, интересно, но жутко холодно😭 #москвасити #москва #лужники #лужники2017 #каникулывмоскве #moscow #moscowcity #lushniki A post shared by E l i n a (@elllie_si) on Nov 4, 2017 at 2:45am PDT

Стадик огонь сделали. #лужники #деньнародногоединства A post shared by Artem Varlamov (@artemvarli) on Nov 4, 2017 at 3:25am PDT

#лужники#4ноября A post shared by Елена (@elena19712017) on Nov 4, 2017 at 3:36am PDT

#день_народного_единства #ЛДПР #Лужники Всех с праздником 🎉😊 A post shared by @khrisanov on Nov 4, 2017 at 3:19am PDT

#москва #лужники #праздник #деньнародногоединства #4октября #2017 A post shared by Алина Роскош (@alinaroskosh) on Nov 4, 2017 at 3:03am PDT

#деньнародногоединства #москва #лужники A post shared by Anastasiya Tokareva (@anastasiya_ida) on Nov 4, 2017 at 2:51am PDT

Праздник начинается!!! Ждем всех!!! #ДЕНЬНАРОДНОГОЕДИНСТВА #Россия #Москва #Лужники A post shared by Надежда Перфилова (@nadperfilova) on Nov 4, 2017 at 2:52am PDT

«Мы постарались сегодня создать праздничное настроение. Работают ярмарки на Манежной, на площади Революции, на Новом Арбате, на Тверской площади. Большой праздничный концерт состоится в Лужниках», — цитирует РИА Новости мэра Москвы Сергея Собянина, который посетил одну из площадок городского фестиваля «День народного единства» на Манежной площади.

Праздничные мероприятия также проходят в регионах: так, в Приморье и на Камчатке проходят фестивали, посвященные коренным народам, а жителей Хабаровска знакомят с танцевальным искусством Дагестана. В Кемерово устроили флешмоб и спели песню, а в Грозном провели митинг.