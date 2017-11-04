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Россияне оценили обновленные «Лужники»

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На столичном стадионе «Лужники», где 4 ноября пройдет приуроченный ко Дню народного единства концерт, собрались тысячи граждан. Свои отзывы о Большой спортивной арене, реконструкция которой завершилась летом этого года, они оставили в Instagram.

Стадик огонь сделали. #лужники #деньнародногоединства

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#лужники#4ноября

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#москва #лужники #праздник #деньнародногоединства #4октября #2017

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#деньнародногоединства #москва #лужники

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«Мы постарались сегодня создать праздничное настроение. Работают ярмарки на Манежной, на площади Революции, на Новом Арбате, на Тверской площади. Большой праздничный концерт состоится в Лужниках», — цитирует РИА Новости мэра Москвы Сергея Собянина, который посетил одну из площадок городского фестиваля «День народного единства» на Манежной площади.

Праздничные мероприятия также проходят в регионах: так, в Приморье и на Камчатке проходят фестивали, посвященные коренным народам, а жителей Хабаровска знакомят с танцевальным искусством Дагестана. В Кемерово устроили флешмоб и спели песню, а в Грозном провели митинг.

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