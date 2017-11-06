В фантастическом фильме Люка Бессона нашли украинских астронавтов

Режиссер Люк Бессон представил Украину космической державой в фантастическом блокбастере «Валериан и город тысячи планет», премьера которого состоялась в июле. Пользователи соцсетей обнаружили у делегации космонавтов, появляющейся в одной из сцен, шевроны с украинским флагом.

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Сцена, в которой украинская делегация прибывает на космическую станцию, показана в самом начале фильма. Помимо украинцев, там присутствуют представители других стран.

Мировая премьера «Валериана и города тысячи планет» состоялась 21 июля, на российских экранах фильм появился 10 августа. Главные роли исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь, в ней также снялись певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рутгер Хауэр. Лента рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.