В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем и высокопоставленными лицами

На юге Саудовской Аравии разбился вертолет, на его борту находилось девять человек. Среди погибших — член королевской семьи принц Мансур бен Мукрин и несколько чиновников административного округа Асир, в том числе начальник полиции столицы провинции, сообщает Al Arabiya.

Официального подтверждения факта произошедшего от властей королевства в настоящий момент нет.

17 августа стало известно о гибели принца Бандара бен Фадда. Ранее, 8 августа, было сообщено о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха.

5 ноября Национальный антикоррупционный комитет поместил 11 принцев под арест.

В настоящее время в Саудовской Аравии проживает свыше пяти тысяч принцев, потомков основателя и первого короля государства Ибн-Сауда.