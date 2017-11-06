Зюганов пообещал одеть и обогреть собирающихся на юбилей революции южан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что представители левых партий со всего мира примут участие в праздничном параде на Красной площади 7 ноября, передает «Интерфакс».

«Мы специально им купили куртки, чтобы люди, приехавшие из теплых стран, могли принять участие в параде», — сказал он.

Зюганов добавил, что после парада гости Коммунистической партии примут участие в марше-шествии по улице Большая Дмитровка, а на площади Революции состоится большой концерт.

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30 октября президент России Владимир Путин выразил мнение, что 100-летие Октябрьской революции будет воспринято российским обществом как символ преодоления раскола. Ранее, 19 октября, глава государства в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» указал на неоднозначность событий 1917 года, которые принесли как негативные, так и позитивные последствия. Президент добавил, что революция всегда является следствием дефицита ответственности всех участников процесса.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века. Она произошла в России 25 октября (по новому стилю — 7 ноября) 1917 года.