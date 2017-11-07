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Германия призвала к созданию молодежного сопротивления в Польше

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала польскую молодежь продолжать свое сопротивление властям. Об этом она заявила в телеэфире, ее слова передает The Local.

Женщина рассказывала о борьбе Польши и стран Балтии во времена власти коммунистов. Она также отметила, что и сегодня этот регион не должен оставаться в арьергарде происходящих в ЕС изменений. «Здоровое демократическое сопротивление молодого поколения в Польше должно быть поддержано», — сказала фон дер Ляйен.

Власти Польши возмутились и вызвали военного атташе Германии, который объяснил, что слова министра вырвали из контекста, однако Варшава таким пояснением не удовлетворилась. «Польское министерство обороны считает недопустимым, что министр страны НАТО призывает граждан другого государства к антиправительственным действиям», — отметила представитель оборонного ведомства Польши.

Министр иностранных дел Польской Республики Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не собирается начинать большую дискуссию из-за этого дела.

Отношения между Германией и Польшей ухудшились в августе: тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС не может молчать из-за того, что в Польше власть закона ставится под угрозу.

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