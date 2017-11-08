Экономика
 

Apple уличили в использовании чужих разработок

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Израильская компания Corephotonics обвинила корпорацию Apple в незаконном использовании своих разработок. Соответствующий иск о нарушении патентных прав подан в суд. Речь идет об использовании технологии двойной камеры в смартфонах iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus. Об этом сообщает издание The Verge.

В Corephotonics утверждают, что некоторое время назад компания рассматривала возможность стратегического партнерства с Apple. Однако переговоры успехом не увенчались, и лицензионное соглашение, предусматривающее передачу американской корпорации лицензионных прав на разработки израильского стартапа, заключено не было.

Несмотря на это, в 2016 году в продажу поступил iPhone 7 Plus, а годом позже iPhone 8 Plus, в которых была применена технология двойной камеры. В иске также указано, что ведущий переговорщик Apple якобы заявил, что Corephotonics потребуются годы и миллионы долларов на судебные разбирательствах, прежде чем удастся получить какую-то компенсацию за нарушение патентных прав.

Израильская компания требует не только взыскать с Apple денежную компенсацию, в том числе за судебные издержки, но и настаивает на немедленном прекращении использования своих разработок в продуктах американской корпорации. Это требование не распространяется на iPhone X, хотя в нем также применена технология двойной камеры. Причина — эта новинка Apple совсем недавно поступила в продажу и не была включена в иск.

Израильская компания Corephotonics была основана в 2012 году профессором Тель-Авивского университета Дэвидом Медловичем. Стартап специализируется на производстве двойных фото- и видеокамер для смартфонов.

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