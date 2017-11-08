Тесное платье телеведущей рассорило пользователей соцсетей

Зрительница телеканала Channel 8 написала в своем Facebook, что ее оскорбил внешний вид ведущей телевизионных новостей Деметрии Обилор (Demetria Obilor) из Далласа. Она сочла, что женщина появилась в эфире в платье, которое ей слишком мало. Об этом сообщает News.com.au.
«Кто-нибудь видел ведущую утреннего эфира на Channel 8? Ее зовут Деметрия Обилор и она женщина с 16-18 размером (соответствует российскому 54-56 или международный XL — прим. «Ленты.ру»), которая выглядит глупо в платье шестого размера (российский 44 или международный S)», — написала Джен Шедд (Jan Shedd).
Она добавила, что привыкла к необъективности и политкорректности телеканала, но «теперь они окончательно потеряли чутье».
«Я больше не собираюсь смотреть Channel 8», — указала женщина.
Сообщение зрительницы стало вирусным, а пользователи сети пришли на защиту ведущей. Оригинальная публикация получила множество гневных репостов и была удалена через несколько часов. Но юзеры продолжили распространять скриншот записи, снабжая его возмущенными комментариями и словами поддержки для Обилор. В частности, fabfreshandfly сочла, что «Джен безумна» и посоветовала всем «не быть как Джен».
Некоторые пользователи предположили, что чернокожие женщины всегда подвергаются более жесткой критике, нежели белые.
Среди прокомментировавших происходящее оказался и афроамериканский музыкант Chance the Rapper. Он назвал травлю ведущей безумием.
Обилор отметилась в под твитом артиста с комментарием благодарности.