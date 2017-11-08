Полуголого мужчину избили и задушили в Подмосковье

Видео: ren.tv

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двоих преступников, расправившихся с полуголым мужчиной посреди улицы в подмосковной Шатуре. Видео с камеры наблюдения, на котором, предположительно, запечатлен момент совершения преступления, публикует РЕН ТВ в среду, 8 ноября.

Как отмечает канал, следователи в настоящий момент расследуют уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с телесными повреждениями.

В связи с тем, что в настоящее время подозреваемые не установлены, следственный отдел по городу Шатура СК России по Московской области обращается с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно о подозреваемом, сообщить всю имеющуюся информацию по следующим телефонам в Шатуре: 8(496-45)2-17-17, 8 (915) 391-65-89 МУ МВД России «Шатурский». Конфиденциальность гарантируется.