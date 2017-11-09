Юношу осудили за попытку купить бомбу в даркнете

В Великобритании молодой человек был признан виновным в попытке приобрести самодельное взрывное устройство на одной из нелегальных торговых площадок даркнета. Об этом сообщает BBC News.

19-летний Гуртей Сингх Рэндхава (Gurtej Singh Randhawa) действовал в одиночку и не представлял интересы каких-либо террористических организаций. Суд постановил, что юноша виновен в «незаконной покупке и владении взрывчатым веществом с намерением подвергнуть опасности жизни».

Рэндхава был арестован в мае 2017 года в результате операции, проведенной Национальным агентством по борьбе с преступностью, сотрудники которого заменили содержимое посылки со взрывчаткой на фальшивку и доставили молодому человеку. Одновременно с ним под арестом оказались две женщины в возрасте 45 и 18 лет, которые были освобождены без предъявления обвинений.

Материалы по теме Глубже даркнета Что скрывается в самой анонимной сети мира

«Взрывное устройство, которое Рэндхава пытался купить в интернете, могло нанести серьезный урон и убить многих людей в случае, если бы ему удалось его использовать. Несмотря на то, что Рэндхава не вовлечен в организованную преступную группировку и не связан с терроризмом, он определенно является человеком, который представляет значительный риск для общества» — сказал в беседе с BBC News представитель подразделения вооруженных операций Национального агентства по борьбе с преступностью Тим Грегори (Tim Gregory).

В октябре белгородское управление ФСБ сообщило, что силовикам удалось перекрыть канал поступления оружия и взрывчатки для российских неонацистов и задержать организатора подпольной лаборатории, в которой изготавливались взрывчатые вещества.