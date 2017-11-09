Полякам показали кроликов и призвали размножаться так же

Министерство здравоохранения Польши — страны с одним из самых низких уровней рождаемости в Европе — опубликовало видео, расхваливающее кроликов за то, что они быстро размножаются, передает The Independent.

В ролике животные едят салат и морковь, голос за кадром сообщает, что секрет столь больших семей кроликов заключается в том, что они делают физические упражнения, придерживаются здоровой диеты и не испытывают стресс.

После этого появляется молодая пара на романтическом пикнике. «Если вы хотите когда-нибудь стать родителями, берите пример с кроликов», — говорится в ролике.

В министерстве здравоохранения отметили, что таким образом хотят подтолкнуть поляков в возрасте от 18 до 45 лет начать вести здоровый образ жизни, чтобы улучшить их «репродуктивную функцию». В ведомстве подчеркнули, что стремились привлечь внимание к этой проблеме, «не желая оскорбить кого-нибудь или же показаться вульгарными».

В настоящее время население Польши составляет 38 миллионов человек.