Перебинтованный журналист вышел в эфир после схватки с боевиками

Афганский журналист ошеломил зрителей, продолжив вести выпуск новостей на кабульском канале Shamshad TV, спустя всего пару часов после нападения на студию боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об том сообщает Al Jazeera.

Парвиз Сапи (Parwiz Sapy) появился в кадре с перебинтованными руками и объявил, что атака закончилась.

«Добро пожаловать в Афганистан» — написал пользователь Twitter @mehdizafar, опубликовавший скриншот телепередачи, которая вышла в эфир в выдержавшей штурм новостной студии.

В атаке был убит охранник студии. По меньшей еще мере 24 человека были ранены.

Материалы по теме Эль джихадисто Террористы подобрались вплотную к США

Пользователи социальных сетей восхитили действия Парвиза Сапи. Франц-Майкл Скьельд Мелбин (Franz-Michael Skjold Mellbin), бывший посол ЕС и специальный представитель ЕС в Афганистане, написал в своем Twitter, что «восхищается стойкостью и решительностью афганского журналиста».

Сапи и его коллеги отказались идти домой и ждали снаружи станции, пока операция не закончилась. «Моя семья продолжала звонить мне по телефону, прося меня вернуться домой, но, как и мои коллеги, я не ушел», — рассказал Сапи. Он также объяснил, что во время его первой прямой трансляции после нападения он понял «силу средств массовой информации», и осознание заставило его непреклонно продолжать свою работу.

В прошлом сотрудники Shamshad TV неоднократно получали угрозы. Канал особенно популярен в тех районах, где проживают члены пуштунских этнических групп, в том числе, в районах Афганистана, где доминируют талибы.