Авторы вирусной песни про пушистых шмелей выпустили ремейк со студнем

Девочки, пять лет назад опубликовавшие видео на песню про пушистых шмелей, воссоединились для записи обновленной версии ролика. Он был опубликован еще в октябре, но администрация Telegram-канала «Жизнь Ютуб» обратила внимание на видео только сейчас.

В новом треке появляются повзрослевшие и трансгрессировавшие в журавлей шмели, бабушка Люда, которая мажет медом студень, и обязательный для современной композиции рэп-фрагмент.

Оригинальное видео было загружено на YouTube пять лет назад и, появившись в выпусках ключевых влогов, быстро стало вирусным.