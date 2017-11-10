Интернет и СМИ
 

Авторы вирусной песни про пушистых шмелей выпустили ремейк со студнем

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Девочки, пять лет назад опубликовавшие видео на песню про пушистых шмелей, воссоединились для записи обновленной версии ролика. Он был опубликован еще в октябре, но администрация Telegram-канала «Жизнь Ютуб» обратила внимание на видео только сейчас.

В новом треке появляются повзрослевшие и трансгрессировавшие в журавлей шмели, бабушка Люда, которая мажет медом студень, и обязательный для современной композиции рэп-фрагмент.

Оригинальное видео было загружено на YouTube пять лет назад и, появившись в выпусках ключевых влогов, быстро стало вирусным.

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