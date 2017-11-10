Гости веселой киргизской свадьбы разбили машину милиции

В киргизском городе Джалал-Абад гости свадьбы напали на милиционеров и разбили их патрульную машину. Соответствующее видео опубликовал портал «Кактус.медиа».

Сообщается, что гости торжества бурно выражали свою радость, а стражи порядка сделали им замечание. В ответ более 10 человек напали на силовиков. Милиционерам пришлось стрелять в воздух, чтобы усмирить пьяную толпу, но это не помогло.

Когда силовики попытались увезти одного из зачинщиков драки, молодые люди начали пинать патрульную машину. После этого они окружили другой автомобиль стражей порядка и не позволяли ему уехать.

В итоге в отделение милиции были доставлены 15 дебоширов, их задержали. В отношении пятерых молодых людей суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Остальных суд оштрафовал и арестовал на пять суток. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».