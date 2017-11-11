Американского диспетчера задержали с оружием массового поражения

Диспетчера аэропорта Шарлотт Дуглас в американском штате Северная Каролина задержали за хранение оружия массового поражения, передает телеканал CBS.

Речь идет о самодельной бомбе. По данным полиции, 30-летний Пол Дандан взял ее у мужчины по имени Деррик Феллс. Тот, как сообщает телеканал, намеревался использовать взрывное устройство против собственного соседа, однако затем передумал и отдал бомбу Дугласу.

Оба мужчины задержаны. В Федеральном управлении гражданской авиации США телеканалу сообщили, что Дандану закрыли допуск к объектам аэропорта. Как подчеркнули в ведомстве, диспетчер не имел доступа к самолетам. В расследовании принимает участие ФБР, отмечает CBS.

В октябре в шведском аэропорту Ландветтер задержали гражданина Германии, в багаже которого нашли банки со взрывчаткой. Немец утверждал, что у него не было никаких преступных намерений.