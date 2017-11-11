Израиль отрекся от слов о сбитом российском беспилотнике

Пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус отказался от своих слов о российском происхождении сбитого на границе с Сирией беспилотника. Об этом в субботу, 11 ноября, он сообщил РИА Новости.

«Мы установили, что он принадлежал сирийскому режиму. Ранее я говорил, что это аппарат российского производства, но дополнительные проверки не позволяют это утверждать», — заявил представитель армии.

По словам Конрикуса, военные пока не установили, где был сделан аппарат. Ранее над Голанскими высотами сбивали беспилотники в том числе иранского производства, используемые движением «Хезболла», отмечает агентство.

Израильские военные сообщили о сбитом беспилотном аппарате утром 11 ноября. Первоначально Конрикус допустил, что беспилотник сделан в России.