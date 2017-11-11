Израиль сообщил о сбитом российском беспилотнике

Израиль сбил на границе с Сирией безымянный беспилотник, сделанный в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных.

По словам собеседника агентства, аппарат, вероятно, принадлежит сирийским властям. Власти Израиля проверяют, есть ли здесь связь с Ираном или движением «Хезболла».

Как передает РИА Новости, беспилотник, по данным армии Израиля, пытался проникнуть в воздушное пространство страны над Голанскими высотами. Агентство пишет, что израильская армия пока не установила принадлежность дрона.

Россия использует беспилотные летательные аппараты в Сирии, в частности, для мониторинга деятельности «Исламского государства» (группировка запрещена в России).



