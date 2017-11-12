Врачи доверили реанимацию шестиклассникам

В ходе заседания Американской Ассоциации Сердца (кардиологическое научное общество США) ученые представили доклад, в котором предложили обучать 12-летних детей приемам сердечно-легочной реанимации (СЛР). Об этом сообщается на портале EurekAlert!.

Материалы по теме «Думал, само пройдет» Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян

Отмечается, что ученики шестых классов оказались способны делать непрямой массаж сердца. В ходе исследования 160 детей разделили на несколько групп, в каждой из которых демонстрировался комплекс СЛР, исключая дыхание рот-в-рот. Первая (контрольная) группа посмотрела подготовленный ААС для школ видеоролик, в ходе которого рассказывалось, как правильно осуществлять 100-120 компрессий человеку без пульса и дыхания. Второй группе продемонстрировали ролик и поставили музыку с соответствующим количеством ударов в минуту. Члены третьей группы после просмотра видео сыграли в компьютерную игру для закрепления навыков. После теоретической части каждый ребенок проверял свои новые знания на манекенах.

В итоге большинство детей вне зависимости от группы усвоили полученный материал — последовательность действий и правильность нажатий. Однако в группах с музыкой и видеоигрой частота нажатий на грудную клетку оказалась лучше, чем в контрольной группе.

В некоторых штатах США комплекс СЛР входит в учебную программу для старших классов, но целью исследования было выяснить, способны ли 12-летние дети усвоить реанимационные действия. Выбор ученых пал на этот возраст, поскольку эксперимент начинался как научный проект одного из сыновей автора исследования, учащегося в шестом классе.