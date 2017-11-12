Наука и техника
 

Врачи доверили реанимацию шестиклассникам

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В ходе заседания Американской Ассоциации Сердца (кардиологическое научное общество США) ученые представили доклад, в котором предложили обучать 12-летних детей приемам сердечно-легочной реанимации (СЛР). Об этом сообщается на портале EurekAlert!.

Отмечается, что ученики шестых классов оказались способны делать непрямой массаж сердца. В ходе исследования 160 детей разделили на несколько групп, в каждой из которых демонстрировался комплекс СЛР, исключая дыхание рот-в-рот. Первая (контрольная) группа посмотрела подготовленный ААС для школ видеоролик, в ходе которого рассказывалось, как правильно осуществлять 100-120 компрессий человеку без пульса и дыхания. Второй группе продемонстрировали ролик и поставили музыку с соответствующим количеством ударов в минуту. Члены третьей группы после просмотра видео сыграли в компьютерную игру для закрепления навыков. После теоретической части каждый ребенок проверял свои новые знания на манекенах.

В итоге большинство детей вне зависимости от группы усвоили полученный материал — последовательность действий и правильность нажатий. Однако в группах с музыкой и видеоигрой частота нажатий на грудную клетку оказалась лучше, чем в контрольной группе.

В некоторых штатах США комплекс СЛР входит в учебную программу для старших классов, но целью исследования было выяснить, способны ли 12-летние дети усвоить реанимационные действия. Выбор ученых пал на этот возраст, поскольку эксперимент начинался как научный проект одного из сыновей автора исследования, учащегося в шестом классе.

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