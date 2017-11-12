Маршрутка перевернулась на западе Москвы

Маршрутное такси попало в ДТП и перевернулось на бок на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД в воскресенье, 12 ноября, передает ТАСС.

Авария произошла около дома номер 31 на улице Обручева. Маршрутка столкнулась с внедорожником Mercedes, после чего опрокинулась. В экстренных службах агентству рассказали, что пострадали по меньшей мере девять человек.

Движение по улице перекрыто. На место ДТП для возможной эвакуации пострадавших вылетел санитарный вертолет. О причинах аварии пока не сообщается.

По данным «Интерфакса», всего в маршрутке находились 10 человек.