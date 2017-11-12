Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом

Оператор Yota (инфраструктура «МегаФона») сообщил о технических неполадках, приведших к перебоям со связью. Как сообщила компания в Twitter, на данный момент могут наблюдаться сложности со звонками, подключением к сети и выходом в интернет.

В компании отметили, что занимаются устранением проблемы. Приблизительный срок восстановления работоспособности сетей не указывается.

Пользователи Twitter также пишут о проблемах у оператора «МегаФон». При этом, по свидетельству очевидцев, в определенный момент не работал сайт компании.

13 июня у «МегаФон» сообщил о том, что успешность дозвона в Москве и ряде других городов снизилась на 20-30 процентов. Клиенты Yota также испытывали проблемы со связью в нескольких регионах, в том числе в столице. Позднее в Yota пообещали выделить до 20 миллионов рублей для абонентов, которые пострадали от сбоя.