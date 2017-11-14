В Татарстане избитая пьяной пенсионеркой фельдшер оказала ей помощь

В городе Набережные Челны (Республика Татарстан) будут судить 67-летнюю пенсионерку Галину Микрюкову: женщину обвиняют в нанесении побоев сотруднице скорой помощи. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, 13 сентября в городе Набережные Челны находившаяся в состоянии алкогольного опьянения Микрюкова почувствовала себя плохо, вызвала бригаду скорой помощи, после чего заснула. Прибывшие медики не смогли попасть в запертый подъезд, однако узнали у соседей телефон женщины и разбудили ее звонком», — говорится в сообщении.

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Когда Микрюкова спустилась на первый этаж, то обвинила медиков, что те якобы слишком долго к ней ехали.

«Оказавшись затем с ними и соседкой в лифте, обвиняемая стала бить одну из медработниц руками по лицу, а затем продолжила противоправные действия на лестничной площадке. Несмотря на это, сотрудницы скорой помощи оказали Микрюковой квалифицированную медицинскую помощь», — отметили в СКР.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Она признала свою вину в полном объеме, уголовное дело направлено в суд.