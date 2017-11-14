Россия начала по частям передавать Байконур Казахстану

Часть земель космодрома Байконур, которые арендовала Россия, переданы властям Казахстана. Решение принято в рамках протокола, подписанного правительствами двух стран. Информация об этом размещена на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов подписали протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса Байконур. Произошло это на полях Форума межрегионального сотрудничества, который 8-9 ноября прошел в Челябинске.

«Согласно документу, из российской аренды выведено 11,6 тысячи гектаров земли вблизи поселков Акай и Торетам и передано Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики.

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В 1994 году был заключен договор аренды, по которому Россия выплачивает Казахстану115 миллионов долларов в год. Эксплуатация космодрома обходится России примерно в пять миллиардов рублей в год. В 2004 году Москва и Астана договорились продлить аренду до 2050-го.

В 2010 году глава профильного предприятия «Казахстан гарыш сапары» («Казахстанские космические сообщения») Габдуллатиф Мурзакулов выступил с заявлением, что космическая программа страны на 2010-2014 годы предполагает постепенную передачу космодрома Байконур в полное владение Казахстану.