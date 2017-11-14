Бывший президент Киргизии выступит с изобретателем космической центрифуги

Портал «Индикaтop» в прямом эфире покажет семинар Института математических исследований сложных систем МГУ из цикла «Время, хаос и математические проблемы». На мероприятии выступят ректор МГУ и изобретатель космической центрифуги Виктор Садовничий и иностранный член РАН, бывший президент Киргизии Аскар Акаев.

Во время семинара Садовничий и Акаев прочитают доклад «"Один пояс, один путь" — модели и прогнозы». Это предложение, согласно которому нужно объединить проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Его выдвинул президент КНР Си Цзиньпин в 2013 году во время визита в страны Центральной Азии и Индонезию.

В рамках семинара ведущие ученые из МГУ, других университетов и стран читают доклады, посвященные актуальным проблемам математики. Руководит семинаром Виктор Садовничий. Он пройдет в главном здании МГУ, в 18:30 в аудитории 14-08.