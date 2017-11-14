Разоблачен бренд одежды жены продюсера-насильника

Модный обозреватель британской газеты The Guardian Хэдли Фримен обратила внимание, что актеры, снимавшиеся в фильмах обвиненного в изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна, часто надевали на премьеры одежду бренда Marchesa. Марка принадлежит жене продюсера Джорджине Чепмен.

По мнению Фримен, успех марки был обусловлен влиянием Вайнштейна. Так, в 2004 году внимание публики было впервые привлечено к бренду после появления актрисы Рене Зелвейгер в платье Marchesa на премьере фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного». Фильм был выпущен студией Miramax, которую возглавлял в то время продюсер.

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Фримен утверждает, что Вайнштейн лично заставлял актрис надевать именно одежду Marchesa, угрожая в противном случае не продвигать фильмы с их участием. Модный обозреватель подчеркивает, что принадлежащий Чепмен бренд также замешан в секс-скандале вокруг ее мужа, и не рекомендует носить изделия Marchesa. При этом Фримен признает, что вещи марки элегантны.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Среди них были Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.

Marchesa — американский бренд люксовой женской одежды. Основан в 2004 году Джорджиной Чепмен и Керен Крейг.



