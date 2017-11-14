Минобороны нашло виновного в конфузе со скриншотом из игры

Скриншот из игры для смартфонов, выданный за доказательство сотрудничества США с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ), был ошибочно прикреплен к заявлению Минобороны России гражданским сотрудником. В отношении него проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

В министерстве также заявили о публикации подлинных фотографий колонны боевиков ИГ, идущей к сирийско-иракской границе.

Ранее 14 ноября Минобороны России опубликовало в соцсетях фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков ИГ. Ведомство назвало их неоспоримым подтверждением. Однако оказалось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году. Позднее ведомство отредактировало публикацию в Facebook, убрав оттуда снимки, и удалило соответствующие посты в Twitter.

Кадры также транслировались в эфире «России 24».