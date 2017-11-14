Сотрудники киевского морга отказались работать без горячей воды и отопления

Сотрудники киевского морга устроили забастовку из-за отсутствия в учреждении отопления и горячей воды. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, горячего водоснабжения в морге нет с лета. Несмотря на начало отопительного сезона в городе, в помещениях до сих пор нет отопления. Руководство морга заявило, что вследствие таких условий заболела уже треть персонала учреждения.

Сотрудники прекратили проводить вскрытия и выдавать тела погибших родственникам.

От сложившейся ситуации страдают студенты и преподаватели медицинской Академии последипломного образования, у которой морг снимает помещение. По коридорам учреждения люди передвигаются исключительно в шубах и куртках.

13 октября главный внештатный специалист-судмедэксперт департамента здравоохранения Москвы, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Евгений Кильдюшов был освобожден от должности в связи с многочисленными претензиями к его работе. «Кильдюшов связан с ритуальным бюро, на сотрудников которого поступает немало жалоб. В частности, они якобы порой требовали деньги за выдачу тел», — рассказал «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией.