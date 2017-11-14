Брянский вор-сладкоежка украл и съел 100 плиток шоколада

В Дятькове Брянской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 100 плиток шоколада. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщается на сайте областного управления МВД.

В конце октября в трех дятьковских супермаркетах начали пропадать шоколадки, пишет ведомство. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что кондитерские изделия воровал 29-летний житель Брянска. Он прятал стопку шоколадных плиток в небольшую сумку и затем спокойно выходил из торгового зала. Таким образом он вынес из магазинов около 100 шоколадок на общую сумму пять тысяч рублей.

После задержания мужчина признался в кражах, но вернуть шоколад не смог. По его словам, за несколько недель он успел съесть все сворованные плитки. Он пообещал возместить причиненный ущерб, на него завели дело о краже.

В Иваново 13 ноября полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в краже 45 шоколадок с прилавка магазина. Как отметили в пресс-службе управления МВД по Ивановской области, молодой человек написал явку с повинной. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного. Что случилось с остальными плитками, в сообщении не говорится.