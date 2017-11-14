Депутат Госдумы спела о последнем бое ради «дяди Вовы»

Видео: Герои Рядом / YouTube

Депутат Госдумы Анна Кувычко («Единая Россия») вместе с учениками кадетского класса волгоградской школы спела песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова». Видеоклип опубликован на YouTube.

В клипе дети поют о готовности идти в последний бой ради «дяди Вовы»:

«Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал.

Населенье шара гегемон достал.

В Евросоюзе мненья нет, Ближний Восток стонет от бед.

За океаном лишен власти президент

Нам от северных морей, вдаль до южных рубежей,

От Курильских островов, до Балтийских берегов

На земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!»

Как отметила Кувычко в разговоре с «Московским комсомольцем», нынешнее поколение Волгограда воспитано на подвигах защитников Сталинграда и понимает, «что за это голубое мирное небо их прадеды когда-то так самоотверженно боролись здесь, на сталинградской земле».

«Теперь перед ними стоят другие вызовы, не менее серьезные, чем прежде. Но они обязательно справятся и победа будет за ними!» — подчеркнула она.

По данным газеты, парламентарий опубликовала клип на своей странице в Facebook, однако затем удалила запись.

Кувычко — член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, за время работы в нижней палате парламента она участвовала в разработке пяти законопроектов.

В августе депутат ГД Наталья Поклонская приняла участие в съемках музыкального клипа на песню «Корабли».