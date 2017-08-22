Поклонская снялась в клипе патриотичного музыканта

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в съемках музыкального клипа. Ролик опубликован на YouTube во вторник, 22 августа.

Видео на песню «Корабли» исполнителя Скрэтч (Олег Мисяченко) было сделано в Крыму.

По сюжету ролика, маленький мальчик запускает деревянный кораблик в речку, но игрушка застревает между камнями. Лирическая героиня Поклонской достает ее и отдает мальчику, после чего они смотрят друг на друга в застывших позах, а камера отдаляется.

На момент написания заметки видео посмотрели 700 человек. В репертуаре Скрэтча еще есть патриотические композиции «Память» и «28» (о 28 панфиловцах).