В Домодедово отправятся двухэтажные «Аэроэкспрессы»

Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» начнут перевозить пассажиров в аэропорт Домодедово. Об этом говорится в пресс-релизе компании в среду, 15 ноября.

Первый двухэтажный состав отправится в аэропорт 22 ноября в 5:15 утра с Павелецкого вокзала. До конца года на маршруте появится семь новых поездов.

В компании добавили, что в настоящее время формируется комфортная транспортная среда на этом направлении. Так, в аэропорту Домодедово ведутся работы по строительству четырехэтажного терминала, походит к концу строительство второй платформы с навесом. Кроме того, продолжается реконструкция платформы на Павелецком вокзале.

С 27 октября двухэтажные «Аэроэкспрессы» ездят до аэропорта Внуково с Киевского вокзала.

Всего швейцарская компания Stadler изготовила для компании 11 таких поездов. Они могут развивать скорость до 160 километров в час. В составе из четырех вагонов находится 396 сидячих мест, а в шестивагонном — 700, 84 из них расположены в бизнес-классе. В каждом вагоне есть бесплатный Wi-Fi, розетки и несколько телеэкранов.