В геймерское кресло вставили вентилятор для ягодиц

Тайваньская компания Thermaltake выпустила специальное геймерское кресло с вентилятором для ягодиц, встроенным в сиденье, сообщает Motherboard.

Устройство под названием Thermaltake's X Comfort Air стоит от 350 до 500 долларов в зависимости от комплектации. Кресло обтянуто искусственной кожей с отверстиями, обеспечивающими воздухообмен. Кроме вентилятора, кресло на колесиках снабжено подлокотниками, которые можно зафиксировать в четырех разных положениях, и подушечками для шеи и поясницы. Производитель гарантирует исправность кресла в течение 75 тысяч часов эксплуатации.

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