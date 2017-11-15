В Магадане отчим похитил деньги падчерицы и попытался сбежать в Москву

Магаданские полицейские задержали местного жителя по подозрению в том, что он похитил 330 тысяч рублей у собственной падчерицы. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает пресс-служба МВД России.

«Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 42-летний житель областного центра. Будучи отчимом пострадавшей, он знал место хранения сбережений. Воспользовавшись ее отсутствием дома, он похитил с трудом собранные накопления и скрылся», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан перед стойкой регистрации в аэропорту при попытке улететь в Москву; мужчина уже дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража») с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы.

5 ноября стало известно, что в Мурманской области в реанимационное отделение больницы госпитализирован ребенок, избитый 21-летним отчимом.

По данным следствия, инцидент произошел в ночное время 4 ноября. Подозреваемый, находясь в месте своего проживания в городе Апатиты, «проявляя недовольство поведением приемного малолетнего ребенка, нанес ему несколько ударов руками по голове».