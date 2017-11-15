В сети раскрыли секрет морщинистых пальцев после душа

Пользователь Reddit под ником kai-ol опубликовал фотографию своей руки после душа, на которой четыре пальца покрылись характерными морщинами, а один остался гладким.

Оказалось, что у среднего пальца юзера поврежден нерв, и, по его мнению, именно это и повлияло на его «стойкость» к воде.

Менее чем за сутки пост получил более 23 тысяч положительных очков и набрал почти тысячу комментариев.

Один из комментаторов отметил, что снимок — прекрасная демонстрация того, что появляющиеся на пальцах бороздки напрямую связаны с работой нервной системы. Другие начали искать информацию об этом явлении в интернете и стали бурно обсуждать материал «Би-би-си», в котором говорилось, что врачи погружают конечности пациентов в воду для проверки работы нервной системы в случае, если те находятся не в сознании.

Некоторые пользователи начали спорить, для чего это явление вообще существует. Одни настаивали на том, что таким образом организм «избавляется» от воды, создавая для нее «пути для отхода», а другие оказались твердо уверены, что припухлости появляются из-за впитывания жидкости.

Посетители поста даже решили повторить эксперименты, описанные в научных работах: они добивались появления морщинок, а затем пытались захватить в воде разные предметы. Как и авторы научных публикаций, многие юзеры заметили, что стеклянные шары в воде зафиксировать морщинистыми пальцами гораздо проще, чем гладкими, но с другими предметами эта теория не сработала.