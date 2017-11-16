Названы сроки обнаружения инопланетян

Ученые НАСА, отвечая на вопросы пользователей Reddit, назвали возможные сроки обнаружения внеземной жизни, сообщает космическое агентство.

«Я думаю, что через двадцать лет мы найдем одного вероятного кандидата», — считает Тони дель Генио из Института космических исследований Годдарда (Нью-Йорк). Ученый полагает, что инопланетная жизнь может сильно отличаться от земной, однако для начала проще всего искать аналоги земных организмов.

Эндрю Рашби из Исследовательского центра Эймса (Калифорния) полагает, что внеземная жизнь будет открыта в ближайшие десятилетия. Перспективными кандидатами на ее наличие в Солнечной системе ученый считает Европу (спутник Юпитера) и Энцелад (луну Сатурна).

Бывший главный научный сотрудник НАСА Эллен Стофан в 2015 году заявила, что космическое агентство найдет инопланетную жизнь к 2025 году. Главной задачей НАСА она называла отправку человека на Марс.



