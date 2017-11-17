Горилла и волк величиной с дом разрушили Чикаго в трейлере «Рэмпейдж»

В сети появился первый трейлер фантастического боевика «Рэмпейдж». Проморолик опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. Он сыграл приматолога Дэвиса Окойи, изучающего гориллу Джорджа. По сюжету, вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает обезьяну в огромного монстра. Жертвами эксперимента также становятся лесной волк и крокодил. Гигантские животные оказываются в Чикаго и разрушают город.

Режиссером выступил Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»). Российская премьера картины запланирована на 19 апреля 2018 года.