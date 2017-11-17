В тундре на Чукотке нашли труп 13-летнего подростка

В тундре возле поселка Угольные Копи на Чукотке обнаружили тело 13-летнего мальчика. При нем был баллон с бытовым газом — пропаном. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

В полицию обратилась мать подростка, жительница поселка. Она рассказала, что 15 ноября вечером она разрешила сыну погулять на улице с друзьями до десяти часов, но ребенок домой не вернулся, а его сотовый телефон оказался вне зоны действия сети. Сначала женщина со старшим сыном искала мальчика сама, но безрезультатно, поэтому утром обратилась в правоохранительные органы.

К вечеру 16 ноября юношу удалось найти в тундре в 40 метрах от одного из домов поселка.

Следствие рассматривает две версии смерти подростка — отравление бытовым газом и общее переохлаждение организма. Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.