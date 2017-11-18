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«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы

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В Париже в ходе акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона начались погромы. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает РИА Новости.

Демонстранты вырывают куски асфальта, бьют ими витрины, зажигают файеры.

В акции участвуют несколько сотен человек, передает BFMTV. Шествие стартовало в 17-м округе и завершилось на площади Перу, неподалеку от Елисейского дворца. Подступы к резиденции главы государства перекрыты полицией.

«Марш на Елисейский дворец», инициированный представителями левого «Общественного фронта», направлен против реформ президента и правительства в социально-трудовой сфере. Демонстранты недовольны, в частности, планами сократить количество субсидируемых рабочих мест.

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