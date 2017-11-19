Петербуржец пригрозил взорвать банк за отказ выдать пластиковую карту

В Санкт-Петербурге мужчина позвонил в офис банка и пригрозил взорвать его, если 20 ноября ему не выдадут пластиковую карту. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».

«В офис на улице Маяковского позвонил мужчина, назвал свои полные данные (...) 27-летняя менеджер услышала много новых для себя слов, но и главное тоже запомнила. Клиент пообещал при следующем визите 20 ноября прийти не с пустыми руками, и если ему не выдадут пластиковую карту, он взорвет отделение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, банковские работники на всякий случай осмотрели офис, а также сообщили о произошедшем в полицию Центрального района города. Вскоре стражи порядка вызвали звонившего на профилактическую беседу, взяли с него обязательство о явке и обещание больше не хулиганить.

9 ноября стало известно, что во Владивостоке двое братьев отказываются возвращать кредиты, заявляя, что являются гражданами СССР. За ними числится задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, также на их счету несколько неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. «Выходцы из прошлого» взяли несколько кредитов в российских банках, после чего пришли к приставам и заявили, что «не признают нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации и считают себя гражданами СССР».