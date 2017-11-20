Канадка превратила свое лицо в бургер и пиццу

Визажистка из Канады превратила свое лицо и руки в фастфуд с помощью косметики. Своими работами она делится в группе в Facebook. На последнюю серию обратило внимание издание Daily Mail.

Раньше Мими Чой (Mimi Choi) работала с дошкольниками, однако несколько лет назад профессионально занялась макияжем. Ее последний проект связан с фастфудом. При помощи косметики и аквагрима она создала реалистичные изображения пиццы, бургера, картошки фри и хот-дога на своем теле.

По словам девушки, идея этой серии работ пришла к ней, когда она проходила мимо «Макдоналдса». «Я люблю еду и макияж, поэтому решила, почему бы их не совместить? Работать над лицом-бургером было очень весело, я не могла удержаться от смеха все время, пока красилась», — рассказывает Мими.

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На некоторые из своих работ Чой тратит по пять часов. Чаще всего она создает с помощью макияжа пугающие оптические иллюзии, которые выкладывает в свой Instagram.