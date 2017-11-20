Лже-чекисты похитили 10 миллионов рублей в Петербурге

На востоке Санкт-Петербурга нападение на перевозчиков денег замаскировали под спецоперацию ФСБ. Как сообщает «Фонтанка», похищено 10 миллионов рублей.

По информации издания, утром 20 ноября четверо сотрудников курьерской фирмы забрали из ячейки Сбербанка четыре баула и отвезли их к офису одного из интернет-магазинов.

В тот момент, когда груз вынимали из Volkswagen Caddy, к легковушке на высокой скорости подъехала «Газель», откуда выскочили шесть мужчин в черных водолазках и бейсболках. С криками «ФСБ!» они повалили курьеров на асфальт, заковали их в наручники, затем забрали баулы и скрылись.

Позднее курьеры поняли, что это была не спецоперация, а ограбление. Как сообщил «Ленте.ру» источник в полиции, о том, что в баулах лежат деньги, знал ограниченный круг лиц. Причем сами курьеры не знали, что везут — хотя могли догадаться, так как сумки забирали из ячеек банка. Владелец «Газели» установлен — машину у него угнали, затем ее бросили.

Заведено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере, полиция ищет нападавших.