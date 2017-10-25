Три мигранта за четыре года дважды ограбили богатую рязанскую семью

Гражданина Таджикистана Баходурхона Нарзуллоева осудили за два разбойных нападения на одну и ту же рязанскую семью, совершенные в 2013 и 2016 годах. Об этом в среду, 25 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Нарзуллоев признан виновным по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Следствие и суд установили, что Нарзуллоев, испытывая финансовые трудности, решил вместе со своим случайным знакомым напасть на жителя села Кузьминское Рыбновского района ради денег. Нарзуллоев знал, что потерпевший — обеспеченный человек, поскольку ранее работал у того на участке.

«13 сентября 2013 года Нарзуллоев и его подельник (...) связали мужчину и женщину. У потерпевших злоумышленники похитили более 3,8 миллиона рублей и наручные часы стоимостью более одного миллиона рублей. (...) Потерпевшие не стали обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Как отмечают в СКР, в апреле 2016 года Нарзуллоев вновь испытывал трудности с деньгами и предложил другому случайному знакомому совершить нападение на ту же семью, чтобы похитить деньги. 24 апреля нападение было совершено, но потерпевший оказал сопротивление.

«Один из нападавших дважды нанес ножом удар потерпевшему в область туловища. Получив отпор, злоумышленники покинули место преступления», — отмечают в ведомстве.

Уже после второго разбойного нападения потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы, где и рассказал о таком же случае в 2013 году. Нарзуллоев покинул территорию Рязанской области и был объявлен в федеральный розыск. В апреле 2017 года задержан при попытке пересечения российской границы. Материалы уголовного дела в отношении двух его подельников выделены в отдельное производство.