Туск потерял сон из-за действий Варшавы по «плану Кремля»

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Дональд Туск
Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС). Об этом чиновник написал в своем Twitter.

«Тревога! Острые споры с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства закона и независимости судов, атаки на неправительственные организации и свободные СМИ — все это стратегия ПиС или план Кремля? Слишком много общего, чтобы спокойно спать», — написал Туск.

Напряженные отношения между польскими властями и Туском сохраняются уже несколько лет. 9 марта Дональд Туск был переизбран на пост председателя Европейского совета. Его второй срок начнется в июне и продлится до ноября 2019 года. Против его кандидатуры проголосовала только Польша, ранее выдвинувшая на этот пост другого кандидата — евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

Как уточняет Deutsche Welle, Туска, в частности, обвиняют в ошибках в организации расследования крушения самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года. 3 августа глава Европейского совета 8 часов давал показания в польской прокуратуре по этому делу, которое он считает «пропагандистской кампанией» и «инструментом для достижения политических целей».

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