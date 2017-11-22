Суд запретил якутским бизнесменам пить алкоголь

Суд в Якутии вынес приговор двум местным бизнесменам, которые в пьяном состоянии повредили электросети и оставили без света жителей пяти районов. «Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на один год и 10 месяцев условно с испытательным сроком на два года каждому», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры, опубликованном на сайте ведомства.

Во время всего испытательного срока суд запретил мужчинам употреблять алкоголь. В противном случае условный срок может быть заменен на реальный.

Инцидент произошел в сентябре этого года. Двое предпринимателей 38 и 34 лет, занимающиеся межрайонной перевозкой граждан, после употребления спиртных напитков начали стрелять из охотничьего ружья по стеклянным электроизоляторам, установленным на опорах электросвязи. В результате произошло аварийное отключение электроснабжения.

Как сообщается, осужденные признали свою вину и раскаялись.

20 ноября стало известно, что американским военнослужащим на базе на японской Окинаве запретили выпивать. Решение было принято после ДТП, которое устроил пьяный водитель армейского грузовика.