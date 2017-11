Национальное конгрессное бюро раскроет потенциал России на мировом деловом рынке

Долю России на мировом рынке деловых мероприятий необходимо увеличивать. Об этом заявил глава группы компаний «Российский экспортный центр» Петр Фрадков на пресс-конференции, посвященной созданию в России Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» и анонсированию ее совместного с Российским экспортным центром участия в международной выставке IBTM World 2017 для представления национального стенда России.

В мероприятии приняли участие глава группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев, директор Международного фонда технологий и инвестиций Сергей Карабашев, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская.

Петр Фрадков отметил, что сегодня доля России на мировом рынке международных деловых мероприятий составляет менее процента. «Наша цель — постепенно увеличивать эту цифру, и в этом смысле создание Национального конгрессного бюро является важным шагом. Нами запланирована работа по активному продвижению российских региональных площадок для проведения международных конгрессно-выставочных мероприятий и для развития делового туризма в стране. Уверен, что в России для этого есть все возможности», — заявил он.

По словам директора Фонда «Росконгресс» Александра Стуглева, Россия является перспективной с точки зрения развития конгрессной деятельности страной и способна составить серьезную конкуренцию другим странам в данном направлении. «Во многих городах России сегодня создана необходимая база для проведения международных событий высокого уровня», - напомнил он.

Директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев рассказал о целях и задачах Ассоциации, ее ближайших планах и мероприятиях, среди которых будет организация национального стенда RUSSIA OPEN TO THE WORLD на международной выставке IBTM World 2017 в городе Барселоне (Испания) 28 -30 ноября. Россия впервые будет представлена на этой выставке единым коллективным стендом, на котором будет представлен инфраструктурный потенциал российских регионов в сфере индустрии встреч.

В рамках общей концепции RUSSIA OPEN TO THE WORLD, базирующейся на принципах гостеприимства и открытости, ведущие лидеры MICE-индустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Краснодарского края, Свердловской, Тульской и Калининградской областей и других регионов Российской Федерации продемонстрируют главные дестинации страны, представят уникальные возможности продвижения, поделятся профессиональным опытом и ноу-хау с иностранными коллегами. Стенд RUSSIA OPEN TO THE WORLD станет единым конгрессно-деловым пространством с насыщенной презентационной и деловой программой.