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Национальное конгрессное бюро раскроет потенциал России на мировом деловом рынке

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Долю России на мировом рынке деловых мероприятий необходимо увеличивать. Об этом заявил глава группы компаний «Российский экспортный центр» Петр Фрадков на пресс-конференции, посвященной созданию в России Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» и анонсированию ее совместного с Российским экспортным центром участия в международной выставке IBTM World 2017 для представления национального стенда России.

В мероприятии приняли участие глава группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев, директор Международного фонда технологий и инвестиций Сергей Карабашев, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская.

Петр Фрадков отметил, что сегодня доля России на мировом рынке международных деловых мероприятий составляет менее процента. «Наша цель — постепенно увеличивать эту цифру, и в этом смысле создание Национального конгрессного бюро является важным шагом. Нами запланирована работа по активному продвижению российских региональных площадок для проведения международных конгрессно-выставочных мероприятий и для развития делового туризма в стране. Уверен, что в России для этого есть все возможности», — заявил он.

По словам директора Фонда «Росконгресс» Александра Стуглева, Россия является перспективной с точки зрения развития конгрессной деятельности страной и способна составить серьезную конкуренцию другим странам в данном направлении. «Во многих городах России сегодня создана необходимая база для проведения международных событий высокого уровня», - напомнил он.

Директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев рассказал о целях и задачах Ассоциации, ее ближайших планах и мероприятиях, среди которых будет организация национального стенда RUSSIA OPEN TO THE WORLD на международной выставке IBTM World 2017 в городе Барселоне (Испания) 28 -30 ноября. Россия впервые будет представлена на этой выставке единым коллективным стендом, на котором будет представлен инфраструктурный потенциал российских регионов в сфере индустрии встреч.

В рамках общей концепции RUSSIA OPEN TO THE WORLD, базирующейся на принципах гостеприимства и открытости, ведущие лидеры MICE-индустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Краснодарского края, Свердловской, Тульской и Калининградской областей и других регионов Российской Федерации продемонстрируют главные дестинации страны, представят уникальные возможности продвижения, поделятся профессиональным опытом и ноу-хау с иностранными коллегами. Стенд RUSSIA OPEN TO THE WORLD станет единым конгрессно-деловым пространством с насыщенной презентационной и деловой программой.

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