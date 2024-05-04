Стало известно число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке

Минздрав: в Токмаке в результате обстрела ВСУ пострадало пять местных жителей

Число пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Токмаке достигло пяти. Об этом стало известно из заявления министерства здравоохранения Запорожской области, опубликованного в Telegram.

«В Токмаке в результате вчерашнего обстрела ВСУ пострадало пять местных жителей», — говорится в сообщении Минздрава. В региональном ведомстве уточнили, что двое из них госпитализированы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

3 мая ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. При ударе пострадала жилая пятиэтажка. По словам главы региона Евгения Балицкого, под завалами могли находиться люди.

27 апреля ВСУ атаковали поселок Приазовское Запорожской области. Украинские военные попытались нанести удар беспилотниками-камикадзе по детским садам. Однако дроны были нейтрализованы при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее также сообщалось об использовании ВСУ бомб, разработанных странами НАТО, для ударов по Токмаку. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах.