Ведущая перепутала приветствие с рэпом и нелепо покачалась в сторонке

Ведущая китайского видеохостинга Youku перепутала слова американского хип-хоп исполнителя Desiigner с рэпом. Ролик был опубликован на YouTube-канале Lu Lu.

На видео, которое было снято во время церемонии American Music Awards, Desiigner просят поздороваться с китайскими фанатами. Музыкант соглашается и начинает быстро говорить в микрофон, передавая привет аудитории. Судя по всему, ведущая приняла речь исполнителя за очередной рэп-трек и начала нелепо качаться в стороне, пытаясь попасть в ритм и размахивая руками.