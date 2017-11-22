Власти Подмосковья рассказали о новых методах предотвращения ЧС

В подмосковную систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» планируют внедрить технологию анализа внешних данных для прогнозирования происшествий и чрезвычайных ситуаций. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 22 ноября.

По словам зампреда Дмитрия Пестова, проект будет реализован в следующем году.

25 октября первый заместитель министра здравоохранения региона Владимир Ющук рассказал, что в Московской области ввели ежедневную обязательную выборочную проверку работы диспетчеров скорой медицинской помощи. Он отметил, что в случае нарушений инструкции в первый раз будет замечание, потом последует выговор.

Областной «Центр-112» был создан в ноябре 2014 года, а первые вызовы система начала принимать уже с июня 2015 года. За это время было обработано свыше 19 миллионов вызовов, а время прибытия экипажей экстренных служб в Подмосковье снизилось более чем на две минуты. В настоящий момент подмосковная система-112 является самой масштабной на территории России. В обеспечении ее работы задействовано более 3,5 тысяч специалистов. За сутки они принимают в среднем более 20 тысяч вызовов.