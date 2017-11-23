Россияне массово попросились в гроб «Питер»

Пользователь Twitter под ником @shar_krus обратил внимание на название полированного шестигранного гроба, который продается в интернете. Гроб «Питер» покорил микроблогеров, породил множество шуток и превратился в мем.

Гроб производства объединения «Фаворит» из Домодедово на разных сайтах стоит от 6 тысяч до 15 тысяч рублей. Увидев такой товар, микроблогеры массово принялись шутить о том, как бы они хотели «в Питер».

— death in your eyes (@marg_kost) 22 ноября 2017, 14:41

«Купить гроб дешевле, нежели ездить в сам Питер», — шутят пользователи.

Пост о гробе «Питер» обрел широкую популярность в сети. Только в Twitter запись набрала около 4,5 тысячи ретвитов и 7 тысяч лайков.

Санкт-Петербург в начале двухтысячных, особенно в хипстерской среде, получил негласный статус города-мечты, пишет Memepedia. «Многие указывали его во "ВКонтакте" как родной, писали, как хотят поехать в Питер или переехать туда навсегда», — напоминает портал.