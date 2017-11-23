Bell & Ross сделал модель для фанатов ретрокаров

Часовой бренд Bell & Ross выпустил лимитированную серию из двух моделей часов Bellytanker, сообщает Hodinkee.

Серия названа в честь одноименных гоночных болидов-ретрокаров особой конструкции, которые устанавливали рекорды скорости на треке в годы после Второй мировой войны (первый болид такого рода был выпущен в 1939 году). Новая модель Bellytanker BR V1-92 — трехстрелочник с циферблатом песочного цвета и апертурой даты в необычном положении между метками «4 часа» и «5 часов», он оснащен механизмом BR-CAL.302 на базе калибра Sellita SW300-1.

Вторая модель — хронограф BR V2-94 выдержан в сходном стиле. Черные счетчики хронографа напоминают приборную панель болида. Модель оснащена механизмом BR-CAL.301 на базе калибра ETA 2824. Тираж каждой из моделей — 500 экземпляров.

Ранее сообщалось, что Bell & Ross выпустил коллекцию Instrument de Marine, дизайн которой интерпретирует внешний вид старинных морских навигационных приборов. Модель BR01 Instrument de Marine с механизмом с ручным заводом выпущена лимитированной серией из 500 экземпляров. Часы BR X1 Skeleton Chronograph со скелетонированным механизмом хронографа с автоматическим заводом созданы в 99 экземплярах.