Защиту Улюкаева обвинили в попытках создать бессмысленный PR-фон

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил доказательства уважительности причин неявки на судебные заседания по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева — рабочий график руководителя такого уровня расписан на несколько месяцев вперед. Об этом заявили независимые адвокаты, комментируя информацию об отсутствии топ-менеджера на судебном заседании. Они также напоминают, что глава «Роснефти» неоднократно давал показания на предварительном следствии.

По словам адвоката, члена Президиума Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Александра Симонова, в силу уголовно-процессуального законодательства суд не связан доводами и ходатайствами сторон, как защиты, так и обвинения при решении вопроса о личном участии свидетеля непосредственно в судебном заседании. «Как следует из информации по делу, Сечин представил доказательства уважительности причин неявки на состоявшиеся судебные заседания. Настойчивое требование стороны защиты о личном участии Сечина в судебном заседании, скорее всего, свидетельствует о желании создать определенный PR-фон по данному делу», — подчеркнул Александр Симонов.

Суд, по его словам, имеет все процессуальные основания для принятия решения об оглашении показаний свидетеля, поскольку свидетель обосновал личную невозможность участия в заседании суда, в материалах дела имеются протоколы допроса этого свидетеля, составленные в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, имеется подпись свидетеля о подтверждении им своих показаний. Кроме того, свидетель предоставил суду письменное заявление о подтверждении им своих ранее данных показаний. «Как мне представляется, единственным основанием для удовлетворения ходатайства защиты или обвинения о вызове Сечина в суд, может стать предоставление защитой доказательств, опровергающих ранее данные показания Сечина и доказательства обвинения, изученные в ходе судебного следствия (видео и аудио записи и показания других свидетелей). Но такого расхождения, очевидно, нет, и необходимость личного присутствия данного свидетеля в суде отсутствует», — подчеркнул Александр Симонов.

«Совершенно очевидно, что рабочий график руководителя такого уровня крайне плотный и расписан на несколько месяцев вперед. Представляется, что в данном процессе среди тех людей, которые настаивают на вызове в суд свидетеля Игоря Сечина или не возражают против его вызова, нет таких, которые бы этого не понимали, - говорит Адвокат, партнер юридической фирмы «Первая Юридическая Сеть» Павел Курлат. — Поэтому требования вызвать его в суд повторно через несколько дней выглядят заведомо невыполнимыми как для защиты, так и для обвинения и суда. Думаю, что с подтверждением уважительности неявки, признаваемом нашей судебной практикой, проблем не возникнет».

Павел Курлат также напомнил, что этот свидетель неоднократно давал показания на предварительном следствии. «Сложившаяся практика применения статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ позволяет огласить эти показания при неявке свидетеля по уважительной причине. Обычно во избежание создания патовой ситуации в процессе суды идут на оглашение показаний, данных на предварительном следствии. Однако в данном случае суд снова откладывает заседание, идя на поводу защиты, и направляет очередную повестку. Всё это вызывает устойчивое впечатление, что ситуация используется для затягивания процесса в интересах защиты, и что всех это устраивает», — отметил Павел Курлат.

Днем ранее, 22 ноября Замоскворецкий суд Москвы в четвертый раз вызвал главу «Роснефти» Игоря Сечина на допрос по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. При этом, как сообщает ТАСС, в письме адвоката топ-менеджера суду указывалось, что Игорь Сечин не сможет прийти в суд по делу Алексея Улюкаева до конца года. По словам юриста, топ-менеджер не может явиться в суд по уважительной причине — «у него сложный, заранее согласованный график». И расписание станет еще напряженнее до конца года «в связи со стратегическими задачами, которые руководство страны ставит перед компанией "Роснефть"».

16 ноября сообщалось, что Игорь Сечин назвал условие своей явки на судебный процесс. «Как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — сказал он журналистам. Топ-менеджер отметил, что уже отразил свою позицию относительно виновности Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях. «Тут сомнений никаких быть не может», — подчеркнул Сечин.

